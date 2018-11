Al circolo ippico Kappa di Fiumicino si sono tenuti i campionati regionali di dressage. Carolina Carnevali, una delle emergenti a livello regionale e nazionale, ha partecipato con tre diversi cavalli a tre diverse categorie. Carolina, 23 anni, ha gareggiato con Drew Dougthy nel campionato categoria M under 25, aggiudicandosi la medaglia d'oro.

Un risultato che si somma anche agli altri ottenuti nel corso della stagione (tra cui una medaglia d'oro ai campionati italiani) e che hanno portato all'assegnazione, a Carolina, del premio come miglior atleta di categoria. In due giorni, la cavallerizza romana, in due giorni di gare ha ottenuto 4 primi posti e un secondo posto, ottenendo anche un altro premio, quello di Top Rider del concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA