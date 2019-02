Capolavoro di Velasco, il Trofeo Laigueglia è suo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivo solitario per Simonedella Neri Selle Italia KTM, che con un attacco partito a 50 chilometri dal traguardo, ha conquistato l'edizione numero 56 dello storico Trofeo. La volata per il secondo posto è stata vinta dal giovanissimo Nicoladella Nippo Vini Fantini che ha chiuso a 42" dal vincitore, seguito da Matteocon la maglia della nazionale e Francescodell'Androni Giocattoli.Velasco classe 1995 con grande coraggio ha conquistato la sua prima vittoria da professionista, nella corsa che apre la stagione italiana del ciclismo e che negli anni ha visto salire sul suo podio tanti corridori importanti. Il ventitreenne della Neri-Selle Italia-KTM si è imposto dopo un lungo attacco, partito a 45 chilometri dal finale e a nulla sono valsi i tentativi degli avversari che da dietro cercavano di raggiungerlo. Il più combattivo nel gruppo degli inseguitori è stato Giulio, ripreso da altri attaccanti a tre chilometri dal traguardo."Non ci credo sono commosso - con gli occhi pieni di lacrime Velasco ha commentato la sua vittoria - non so come spiegare quello che ho fatto. Ho passato 4 anni difficili a causa di problemi fisici e questa vittoria è la realizzazione di un sogno. Non era programmato il mio attacco, ma io sono un romantico del ciclismo e quando ho sentito il mio momento sono andato".La grande stagione del ciclismo italiano ha preso il via oggi con il Trofeo Laigueglia, su quelle stesse strade dove il 23 marzo si correrà la Milano-Sanremo.Si tornerà a correre in Italia il 9 marzo con Strade Bianche, per proseguire poi con la Tirreno-Adriatico dal 13 al 19 marzo.