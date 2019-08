Canottaggio, Italia mondiale: tre ori e 6 pass già conquistati per Tokio 2020

Ultimo aggiornamento: 16:54

Giornata trionfale per gli azzurri ai mondiali assoluti di canottaggio. Nel bacino di Linz, in Austria, l'Italia domina la prima giornata di finali, conquistando tre medaglie d'oro, tre d'argento e una di bronzo, salendo sul gradino più alto del medagliere provvisorio, davanti a corazzate del remo come Stati Uniti e Australia. E' stata la giornata delle specialità non olimpiche, dedicate ai pesi leggeri: gli azzurri hanno ottenuto la vittoria nel singolo maschile (Martino Goretti), nel due senza maschile (Di Mare, Serio) e nel 4 di coppia femminile (Mignemi, Martinelli, Crosio, Noseda). I due secondi posti, sempre nei pl, sono arrivati nel 4 di coppia maschile (Fontana, Scalzone, Amarante, Soares) e nel due senza femminile (Tanghetti, Costa). Le altre due medaglie iridate sono giunte nelle specialità paralimpiche: nel singolo maschile PR2 con Stefanoni e nel due senza femminile PR2 (Afgey, Muti).Vedere l'Italia lassù in cima al medagliere è sicuramente una sensazione meravigliosa, anche se tra oggi e domani si disputeranno le gare che contano di più, cioè quelle che valgono per l'accesso alle Olimpiadi e assegnano i pass per Tokio 2020. Ma l'Italia, già nelle regate eliminatorie di questo mondiale, di pass ne ha conquistati numerosi: ben 5 (più uno paralimpico), a prescindere dal risultato che gli equipaggi azzurri otterranno nelle finali. Sono quindi già qualificati per il Giappone, tra i maschi, il due senza, il 4 senza, il 4 di coppia e il doppio, mentre nel settore femminile grande impresa delle azzurre Tontodonati e Rocek che nel due senza si sono qualificate per la finale conquistando così anche il passaporto per Tokio.Ma ovviamente non è finita qui, perché, per la gioia del presidente Giuseppe Abbagnale e di tutto lo staff tecnico azzurro, l'Italia può ottenere altri 4 pass olimpici (e uno paralimpico) nelle finali che sono in programma tra sabato e domenica. Senza dimenticare che sono in palio anche i titoli mondiali, e l'Italia punta ad accrescere il proprio bottino, anche se non sarà un'impresa facile mantenere la posizione più alta nel medagliere. Grandi speranze arrivano dal due senza di Lodo e Vicino, dal doppio pl di Oppo e Ruta e dal 4 di coppia (Mondelli, Panizza, Rambaldi, Gentili). Il sogno può continuare domani, diretta su Rai Sport dalle ore 11.