Canottaggio, azzurri più medaglie di tutti: 11. L'Italremo spopola al mondiale Under 23 in Florida

Ultimo aggiornamento: 19:15

E' azzurro il cielo sopra la Florida. E soprattutto sul Nathan Benderson Park di Sarasota, dove l'Italremo spopola al mondiale under 23 di canottaggio. L'Italia non ha rivali e conquista 11 medaglie (6 ori, 1 argento, 4 bronzo) e il secondo posto nel medagliere per nazione dietro alla Gran Bretagna (6 oro, 2 argento). Ma è prima in assoluto per numero di medaglie vinte (11) e soprattutto, risultato storico, vince per la prima volta medaglie d’oro durante un mondiale under 23. E tra gli altleti e atlete che hanno avuto spazio sul podio, sono 9 i laziali: Andrea Cattaneo (Oro, C.S.Carabinieri), Benedetta Faravelli e Laura Meriano. (Oro, C.S.Carabinieri), Claudia De Stefani (Oro, C.C. Aniene) e Matteo Sandrelli (Bronzo, C.C. Aniene), Giulio Acernese (Oro, C.C. Roma) e Emanuele Giarri (Bronzo C.C. Roma),.Clara Guerra (Bronzo, G. N. FF. GG) e Riccardo Jansen (Bronzo, R.C. Tevere Remo).