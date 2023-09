Canottaggio, l'Italia vola: 4 di coppia d'argento e doppio leggero di bronzo

Italia due volte sul podio nella prima giornata delle finali dei Mondiali di Belgrado dedicate alle specialità olimpiche. Due prestazioni di grande spessore del 4 di coppia e del doppio leggero maschile, rispettivamente argento e bronzo al termine di due gare ad altissima intensità e caratterizzate da grande equilibrio. Decisiva, per gli equipaggi del DT Franco Cattaneo, la spinta nella fase finale dove gli azzurri dimostrano coesione e brillantezza.



Il 4 di coppia sale sul podio iridato per la quarta volta consecutiva. Solo l’Olanda riesce a precedere, di circa 2 secondi, l’armo di Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Nicolò Carucci. Azzurri bravi negli ultimi 500 metri a stroncare le velleità di Gran Bretagna e Polonia. Anche il doppio leggero di Stefano Oppo e Gabriel Soares (nuovo innesto 2023 al posto di Pietro Ruta) si conferma una certezza per il canottaggio azzurro. E’ bronzo, a soli 38 centesimi dalla Svizzera, in una finale dominata dall’Irlanda che è leader di specialità dal 2019.

Canottaggio, l'Italia conquista quattro pass olimpici ai Mondiali di Belgrado

«Ci portiamo a casa questo bronzo con felicità perché, in ogni modo, è pur sempre un bronzo mondiale e per me è la prima medaglia in una specialità olimpica – afferma Soares con lo sguardo e la mente proiettati a Parigi 2024 - Sono contento ed è un buon punto di inizio».

L’Italia sale, intanto, a 5 carte olimpiche.

Oltre alle barche finaliste oggi, al singolo pararowing Giacomo Perini e al doppio Rambaldi-Sartori (domani finale ore 13:39), ce la fa anche il 2 senza di Davide Comini e Giovanni Codato che chiude al decimo posto. Clamorosa l’uscita di scena di Federica Cesarini e Valentina Rodini: le campionesse olimpiche del doppio leggero sono soltanto terze in finale B e dovranno attendere la prossima primavera per ritentare la qualificazione a Parigi. Non ce la fanno nemmeno il 2 senza femminile, il 4 senza maschile e il 4 di coppia femminile.

Brilla l’Italia a Belgrado



La Nazionale di canottaggio ai Mondiali è d’argento con il quattro di coppia azzurro formato da Gentili, Chiumento, Panizza e Carucci, di bronzo con il doppio pesi leggeri di Stefano Oppo e Gabriel Soares.🇮🇹



👉https://t.co/uPayZyMVmI@canottaggio1888 pic.twitter.com/CGCxtDMQQl — CONI (@Coninews) September 9, 2023

Domani, oltre alla grande attesa per il doppio maschile tra i candidati alla medaglia nella sua finale, altre tre chance per Parigi con il singolista Davide Mumolo, il doppio e l’otto femminile. Se ce la dovessero fare le ragazze in quest’ultima specialità sarebbe la prima storica volta per l’Italia alle Olimpiadi nell’otto femminile.