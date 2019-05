Boxe, chiusi i campionati italiani: trionfa il Cus Roma, primo titolo da carabiniere per Faraoni

Ultimo aggiornamento: 19:41

Sessantanove boxer iscritti, di cui 47 uomini e 22 donne, provenienti da tutta Italia. Si sono chiusi, oggi, a l'Aquila, i, indetti dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) e dal Centro Universitario Sportivo (CUS). A guidare la classifica definitva, con il maggior numero di atleti che si sono piazzati sul gradino più alto, è il CUS Roma, con i suoi 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi; segue Milano (1 oro, 3 argenti) e poi Torino (1 oro, 1 argento e 1 bronzo).Il torneo ha segnato, tra le altre cose, la vittoria del romano Francesco Faraoni (categoria 75 kg): ha vinto tre match, affermandosi in tutti all'unanimintà. «Sono entrato ufficialmente nell'Arma dei carabinieri da dicembre e per me, adesso, è un onore portare a casa il titolo di Campione italiano universitario. Grazie, ovviamente, ai miei maestri, Riccardo D'Andrea e Simone D'Alessandri», ha detto Faraoni.Sotto, i risultati finali (in grassetto il primo classificato)DONNE51 KgCUS RM vs Garganese CUS BA 5-054 KgCUS RM vs Spampinato CUS CT 5-057 Kg Trapanese CUS MI vsCUS RM 2-360 Kg Pepe CUS CE vsCUS BA 0-569 KgCUS RM vs Mirra CUS CE 4-1UOMINI52 KgCUS CHPE vs Pranteddu CUS CA 4-060 Kg Impieri CUS TO vsCUS RM 0-564 KgCUS RM vs Cavassi CUS MI 4-169 Kg Palloni CUS MI vsCUS TO 0-575 KgCUS RM vs Manfredi CUS RM 5-081 Kg Gassama CUS TN vsCUS NA 0-591 KGCUS ME vs Milesi CUS RM 5-0+91 Kg Benedetti CUS RM vsCUS MI 0-5