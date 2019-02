Campionati italiani master di sci a Roccaraso, i vincitori. Assegnato il trofeo Kuhne

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono conclusi domenica 24 febbraio, sulle nevi abruzzesi dell’Alto Sangro, i Campionati Italiani Master di Sci alpino. Tre giornate di competizione (poi ridotte a due dal maltempo) che hanno assegnato i titoli italiani di categoria nelle discipline di SuperG, Gigante e Slalom e il trofeo Italo Kühne in ricordo del giornalista Rai e grande appassionato di sci scomparso nel 2001 alla migliore squadra. Sabato in una splendida giornata di sole sulla pista Capriolo all'Aremogna sono stati assegnati i titoli nel SuperG e domenica, dopo l'interruzione di sabato dovuta al forte vento, quelli di gigante e slalom sulla Canguro a Pizzalto e sulla Pallottieri all'Aremogna.Gli organizzatori dello sci club napoletano 3Punto3 hanno accolto atleti provenienti da tutta Italia sulle piste dell’Aremogna e Pizzalto, nel comprensorio dell'Alto Sangro, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Il team che si è aggiudicato il trofeo a squadre è risultato lo sci club Marzocco di Firenze grazie ai risultati di Gianfranco Guastini, Massimo Cavalieri, Alessandra Pietroni, Mauro La Pucci e Massimo Gambini. Alle loro spalle lo sci club veneto Marzotto e al terzo posto lo sci club 18 di Cortina d’Ampezzo.«Abbiamo ricevuto i complimenti degli atleti di tutta Italia - afferma con soddisfazione Antonio Barulli, presidente dello sci Club 3Punto3, organizzatore dei campionati - e questo corona ogni nostro sforzo. Un ringraziamento lo rivolgo al comune di Roccaraso, al Comprensorio Alto Sangro e alle famiglie Del Castello e Colecchi, proprietari di Aremogna e Pizzalto, per l’aiuto offerto. Ora, grazie a questo format che si avvale anche di tanti imprenditori privati, punteremo a organizzare un altro evento internazionale».Per i titoli di campione di Italia Master di sci alpino, divisi in quattro categoriea A-B-C per gli uomini, e D per le donne, hanno trionfato nelle singole specialità:Super G Piantoni Gian Mauro (S.C.Orezzo Val Seriana)Gigante Martino Giorgio (S.C. Cristal Team)Slalom Piantoni Gian Mauro (S.C.Orezzo Val Seriana)Super G Lorati Paolo (S.C. Pontedilegno)Gigante Novi Luca (Abeti Club)Slalom Novi Luca (Abeti Club)Super G Setti Gianfranco (Team Alto Garda)Gigante Ursich Gianni (S.C. Cimenti Sci)Slalom Enrico Rossi (S.C. San Domenico)Super G Spampatti Patrizia (S.C.Orezzo Val Seriana)Gigante Spampatti Patrizia (S.C.Orezzo Val Seriana)Slalom Spampatti Patrizia (S.C.Orezzo Val Seriana)Il titolo tricolore è andato anche alle sottocategorie di ogni raggruppamento, realizzate per fasce di età da cinque anni ciascuna, diplomando per ogni disciplina 23 campioni Italiani Master di sci alpino. Il campionato Italiano Master di sci alpino è stato organizzato grazie al contributo del comune di Roccaraso, del comprensorio dell’Alto Sangro, di Fisi-Cam (Federazione italiana sport invernali-Comitato regionale campano) e Fondazione Telethon.