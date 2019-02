Campionati europei femminili, il programma della prima fase

La Cev ha ufficializzato oggi gli orari di gioco della prima fase dei Campionati europei femminili in programma dal 23 agosto all'8 settembre 2019. Le azzurre di Davide Mazzanti, inserite nel girone B (Lodz), affronteranno nell'ordine: Portogallo (23/8 ore 17.30), Ucraina (25/8 ore 20.30), Belgio (26/8 ore 18), Slovenia (27/8 ore 20.30), Polonia (29/8 ore 20.30). La rassegna continentale si presenta con una formula rinnovata a 24 squadre, suddivise nella prima fase in quattro pool che si svolgeranno in altrettanti paesi: Polonia, Ungheria, Slovacchia e Turchia, con quest'ultima che sarà anche sede delle finali. Il Calendario della Pool B (Polonia, Lodz). 23 agosto: ore 14 Belgio-Ucraina, ore 17.30 Italia-Portogallo, ore 20.30 Polonia-Slovenia. 24 agosto: ore 18 Belgio-Slovenia, ore 20.30 Portogallo-Polonia. 25 agosto: ore 18 Slovenia-Portogallo, ore 20.30 Ucraina-Italia. 26 agosto: ore 18 Italia-Belgio, ore 20.30 Polonia-Ucraina. 27 agosto: ore 18 Portogallo-Belgio, ore 20.30 Italia-Slovenia. 28 agosto: ore 17.30 Belgio-Polonia, ore 20 Ucraina-Slovenia. 29 agosto: ore 18 Portogallo-Ucraina, ore 20.30 Polonia-Italia.

