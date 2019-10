Campionati Europei di pista, delude l'Italia nell'Omnium. Viviani sesto e Paternoster quinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È finita senza medaglie per l’Italia, la terza giornata di gare ai Campionati Europei di Pista ad Apeldoorn in Olanda. Nella prova più importante quella dell’Omnium, Elia Viviani ha chiuso in sesta posizione, mentre Letizia Paternoster è finita quinta.Hanno deluso i due azzurri specialisti della pista. Viviani dopo le prime due gare non esaltanti, aveva vinto la prova nell’Eliminazione, ma nella corsa a punti è stato poco brillante e non è riuscito a salire sul podio. Nell’ultima prova il veronese era riuscito a risalire nel sesto sprint, vincendo poi il settimo, ma subito dopo non è più riuscito a prendere punti importanti per una medaglia.L’oro è andato al francese Benjamin Thomas, argento per il danese Lasse Norman Hansen, mentre bronzo per il britannico Oliver Wood. La Paternoster invece, si era difesa bene nelle prime prove, crollando poi nell’ultima, che l’ha portata fuori dalla possibilità di andare a medaglia.La gara femminile è stata vinta dalla padrona di casa Kirsten Wild , che ha preceduto la britannica Laura Kenny e la bielorussa Tatsiana Sharakova. La spedizione azzurra per il momento è ferma a tre medaglie, con l’oro conquistato da Viviani, l’argento del quartetto maschile e il bronzo per il quartetto femminile.