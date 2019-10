Ciclismo, campionati europei su pista: argento per il quartetto maschile, bronzo e record italiano per le donne

Ultimo aggiornamento: 22:32

Ancora due medaglie per gli azzurri della pista. Ad Apeldoorn in Olanda, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei, il quartetto maschile ha conquistato l’argento alle spalle della Danimarca. Nella prova femminile le azzurre hanno portato a casa la medaglia di bronzo e il nuovo record italiano.Il medagliere azzurro sale così a tre medaglie, un bronzo e un argento conquistato oggi, che si aggiungono all’oro di Elia Viviani.Una gara difficile quella maschile con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Davide Plebani e Scartezzini, che hanno duellato con la Danimarca, grande favorita già dalle qualificazioni.I danesi hanno subito dimostrato la loro superiorità, correndo ad una velocità più forte rispetto ai nostri ragazzi. La gara è finita con la Danimarca che ha vinto con il tempo di 3’48″430 con oltre 5″ di vantaggio sull’Italia.Nella prova femminile l’oro è andato alla Gran Bretagna che ha vinto con 4’13″828 , mentre l’argento è stato conquistato dalla Germania, con l’Italia che ha completato il podio. Il quartetto femminile con Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, ha battuto la Francia, scrivendo il nuovo record italiano con 4’17″610.Nella serata c’è stato anche il quarto posto di Maria Giulia Confalonieri, nella finale dell’eliminazione donne. La gara è stata vinta dall’olandese Kirsten Wild, con l’argento per la britannica Nelson e il bronzo per la polacca Plosaj.Attesa per domani con l’omnium femminile, con l’Italia favorita.