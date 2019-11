Campionati Europei di Ciclocross, Ancora dominio di Van der Poel. L'Italia è d'argento con Eva Lechner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa del ciclocross a Silvelle con i Campionati Europei, dove l’olandese Mathieu, con il tempo di 58’22”, ha conquistato il suo terzo titolo continentale. Secondo posto per l’astronascente belga Elia 3’ dal campione del mondo, mentre il bronzo è andato all’altro belga Laurens. La prova femminile è stata dominata dalla ventiduenne olandese Yara. L’argento è andato alla nostra Eva, unica atleta a cercare di contrastare la calvalcata dell’olandese. Il bronzo è stato conquistato dalla campionessa uscente l’olandese Annemarie. Da segnalare il settimo post dell’altra azzurra Alice MariaSuccesso di pubblico e di sport a Silvelle in provincia di Padova, dove oltre dieci mila persone paganti, hanno assistito ai Campionati Europei di Ciclocross. La sfida è stata tutta tra Olanda e Belgio, dove ancora una volta, il fenomeno Van der Poel non ha tradito le aspettative. Il campione olandese con la maglia arcobaleno, è stato straordinario e già dal primo giro ha fatto la differenza. L’unico corridore a rimanergli a ruota, ma senza impensierirlo, è stato il giovanissimo Yserbit. Nulla da fare per il talentoso belga, perchè Van der Poel, per il momento sembra veramente inavvicinabile e sia nei rettilinei che nei tratti più tecnici, ha la capacità di guidare la bici con estrema facilità. Tecnica e potenza sono i due ingredienti di Van der Poel, figlio e nipote d’arte e che nel 2020, vuole vincere l’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella Mountain bike. Van der Poel è corteggiato da almeno due anni da tante squadre del world tour, ma lui ha giurato fedeltà al ciclocross, specialità che ama e in cui si diverte. Con la maglia della Correndon Circus nel 2019 ha già vinto la corsa di casa, la Amstel Gold Race, la classica della birra e tanti piazzamenti in altre corse. Il passaggio alla strada per lui sarà d’obbligo e tutti già lo vedono come il futuro campione delle corse classiche. Attualmente non ci sono contratti e a fine Olimpiadi sarà lo stesso Van der Poel a comunicare il nome della squadra scelto per correre nel world tour.