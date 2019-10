Europei, Viviani oro nella gara ad eliminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elia Viviani è oro. Il campione Olimpico dell’omnium e campione europeo su strada, questa sera ad Apeldoorn in Olanda, ha conquistato la medaglia più preziosa nella gara a eliminazione ai Campionati Europei di pista. Una vittoria cercata e voluta quella del veneto, che fin dall’inizio della gara ha dimostrato la sua superiorità. Elia si è impadronito del titolo superando il francese Bryan Coquard, mentre il bronzo è andato al polacco Prokopitsin.Viviani si è dimostrato un vero campione, riuscendo a lasciarsi alle spalle anche una notte difficile a causa della febbre e a mantenere la concentrazione per vincere la maglia continentale.Un finale difficile giocato tutto sui nervi. A lottare per il podio erano rimasti, Italia, Francia, Polonia e Gran Bretagna. Il primo ad uscire è stato il britannico Walsh, seguito poi dal polacco. Nel finale solo Italia e Francia, con il francese che ha cercato di anticipare il veronese, ma Viviani è stato più forte e con una straordinaria velocità ha superato il transalpino, conquistando il titolo europeo su pista nella prova ad Eliminazione.