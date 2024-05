Caivano, Mezzaroma (Sport e Salute): «Centro sportivo restituito in tempo»

Gli occhi dei tanti bambini di Caivano brillano: un mondo magico si è appena schiuso davanti a loro. «Sembra una nave», dicono sorridendo. È la piscina del centro sportivo di Caivano, oggi restituito alla comunità campana. La piscina, il buco nero che aveva inghiottito i sogni di tante generazioni di ragazzi oggi è rinata dalle sue ceneri, come una fenice. La stessa che Sport e Salute ha disegnato accanto al nome del progetto "Illumina". Da quel buco nero ne è uscita una nave azzurra; la piscina, immagine di prima pagina delle cronache più nere, oggi è il simbolo di un viaggio verso il futuro, «il nostro futuro» come hanno scritto i ragazzi sul muro. Le luci laterali viste dall’interno somigliano tanto a degli oblò da cui sbirciare un altro mondo, mentre viste da fuori sembrano lune piene. Si tratta di un’immersione a 360 gradi in quello che è il concetto che c’è dietro al progetto “Illumina”, visione attraverso la quale ripensare gli spazi urbani inutilizzati o degradati e trasformarli in luoghi capaci di offrire opportunità di crescita per i quartieri e le comunità.

Mezzaroma: «Centro sportivo sarà simbolo di luce per futuro»

Il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma non nasconde l’orgoglio di aver restituito a Caivano il suo centro sportivo nei tempi previsti: «Abbiamo mantenuto la parola data il 31 agosto dello scorso anno - esordisce nel discorso tenuto stamattina - Quando il presidente Meloni ha riposto la fiducia sua e del Governo in Sport e Salute affidandoci il compito di far rinascere questo centro sportivo». Questo era un luogo che all’epoca «aveva inghiottito nell’ombra i sogni e le speranze di ragazze e ragazzi», e che oggi risorge finalmente «a simbolo di nuova luce per il futuro, un futuro fatto di sport, socialità e soprattutto condivisione». Mezzaroma sottolinea che durante questi mesi sono stati coinvolti diversi ragazzi delle scuole del territorio che hanno partecipato materialmente disegnando i loro spazi. «In 5 mesi, e con costi inferiori a quelli preventivati, sono stati ristrutturati 5 ettari in cui saranno praticabili 44 discipline sportive diverse, 20 campi sportivi e 5 mila metri quadri coperti con oltre 200KwH di fotovoltaico installato”. Una parte del centro sportivo, oltre al parco, sarà libera e aperta a tutti, e il playground simboleggia la visione del Governo su cui si fonda il progetto “Illumina” di Sport e Salute: «Un modello scalabile e replicabile che oggi da qui parte per “illuminare" altre aree del territorio nazionale», precisa il presidente.

«Ora palla passa ai cittadini di Caivano»

A Caivano la sfida non finisce oggi, anzi inizia una nuova fase in cui Sport e Salute insieme alle Fiamme Oro contribuirà alla gestione per il prossimo periodo. Mezzaroma ringrazia per prime «le oltre 400 persone, per la maggior parte campane, che hanno lavorato qui senza sosta per tutti questi mesi», poi i Ministri, il Commissario Fabio Ciciliano e tutta la sua struttura, oltre al Genio militare dell’Esercito, ai Carabinieri della Forestale, al GSE e a tutte le altre istituzioni, finendo poi con le aziende private (la SAICO che ha eseguito i lavori e la FAEL che per prima ha creduto nel valore di questo progetto), e ovviamente i componenti di Sport e Salute. «Ora la palla, per rimanere in tema di sport, passa ai cittadini di Caivano: questo parco e questo centro sportivo appartengono a loro. Starà a loro, adesso, viverli, amarli e proteggerli come un bene prezioso che appartiene a tutti loro».