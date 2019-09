Sabelli: «Sorpreso dalle parole di Malagò, ingiustificate e inaccettabili»

Il Presidente di Sport e Salute esprime «sorpresa per le inaspettate, ingiustificate e inaccettabili dichiarazioni rilasciate oggi dal Presidente del Coni a margine della riunione della Giunta». Lo dichiara Rocco Sabelli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute in risposta alle parole di Giovanni Malagò. «Nessuna insoddisfazione o critica erano finora emerse sulla qualità dei rapporti e sul rispetto reciproco che, difatti, avevano consentito la stipula dell'Accordo del 6 agosto scorso», aggiunge Sabelli.

«Da allora ad oggi, causa anche la pausa estiva, non ci sono stati attività e atti ulteriori, eccezion fatta per l'adozione di una nuova policy adottata dalla Società per la gestione dei biglietti dello Stadio Olimpico. Una policy, peraltro, pienamente legittima, di buon senso, con indiscutibili vantaggi aziendali e collettivi e che, al contrario, sembra incredibilmente essere l'unica motivazione alla base di un così repentino cambio di atteggiamento». Lo dice Rocco Sabelli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, rispondendo al presidente del Coni, Giovanni Malagò sulla drastica riduzione dei biglietti per lo stadio Olimpico.

«Tuttavia gli sgradevoli toni usati oggi, cui Sport e Salute non intende dare alcun ulteriore seguito, non modificheranno né rallenteranno in alcun modo l'implementazione dell'accordo del 6 agosto scorso, che seguirà i tempi e le modalità previsti, in coerenza con il nuovo quadro normativo adottato per la riforma dell'ordinamento sportivo», spiega ancora Sabelli.

Ultimo aggiornamento: 19:05

