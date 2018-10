Buenos Aires 2018, oro e argento nel windsurf con Giorgia Speciale e Nicolò Renna

Un oro e un argento nel windsurf per l'Italia ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires. Prima è arrivato il secondo posto di Niccolò Renna iInizia con l’argento di Nicolò Renna impegnato nella prova maschile di windsurf Techno 293+, che ha chiuso la sua serie di regate con 36 punti, dietro al greco Kalpogiannakis (23 punti) e davanti al britannico Hawkins (46). Poi è arrivato il primo posto di Giorgia Speciale che ha confermato tutto il suo talento in acqua conquistando da dominatrice il primo gradino del podio nei Techno 293 Plus femminili. © RIPRODUZIONE RISERVATA