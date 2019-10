Sci, Brignone: «Colpa mia, ho sbagliato più delle rivali»

L'amarezza, e anche il mea culpa, di Federica Brignone, quinta al traguardo nel gigante di Soelden. «È un peccato perché le prime due non hanno fatto una seconda manche perfetta. Io però ho sbagliato più di loro, ho fatto un grosso errore e ho perso molto tempo. Non si vedeva molto bene sul muro, però non è una scusa, la pista era bella e bisognava attaccare. Non sono riuscita a fare la differenza». L'azzurra è delusa per il quinto posto nel gigante di Soelden, prima gara della stagione di Coppa del Mondo femminile. Il rimpianto è grande, soprattutto dopo aver chiuso la prima manche al terzo posto. «Sicuramente nella seconda manche la neve era più scivolosa, ma lo era anche per la Worley che ha fatto un gran tempo. La Robinson è molto brava, scia un pò come un maschio: attacca molto e non ha pressioni. Shiffrin in gigante non riesce ad essere così superiore come invece è in slalom e quindi anche lei non può permettersi di sbagliare. Per quello che mi riguarda, ci ho provato, mi sentivo bene, non è andata e comunque non sono lontana dalle prime: ci proverò la prossima volta», ha aggiunto l'azzurra Anche Marta Bassino non è soddisfatta della prestazione: «Non sono riuscita a sciare forte come volevo, come se mi fosse mancata una marcia. Nella seconda ho cercato di partire bene, ma nell'ultimo pezzo ho perso molto. Io comunque non perdo la fiducia in me stessa: erano due anni che qui non tagliavo il traguardo. Forse incosciamente la caduta dei giorni scorsi un pò ha influito», ha aggiunto l'azzurra che a Soelden ha chiuso al 12esimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA