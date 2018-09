Al Foro italico torna la grande boxe: nei medi Geografo sfida Boezio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande boxe torna Sabato 22 Settembre nella capitale con un imponente riunione organizzata dalla Buccioni Boxing Team in collaborazione con la FPI. D’eccezione sia la location che i protagonisti che si alterneranno sul ring. L’evento avrà luogo al Foro Italico presso lo stadio Nicola Pietrangeli (Viale dei Gladiatori) e ben due saranno i titoli in palio: il campionato italiano dei pesi medi tra il detentore Mirko Geografo (11-1-0) e lo sfidante Marco Boezio (6-2-1) ed il titolo del mediterraneo Wbc dei pesi Superwelter tra il già campione italiano Vincenzo Bevilacqua (13-0-0) ed il francese Gregory Trenel (9-3-2).Il ventisettenne pugile romano difenderà per la prima volta la cintura tricolore conquistata l’11 Maggio scorso battendo lo sfidante al titolo mondiale Domenico Spada.Una vittoria per molti inaspettata che ha posto all’attenzione di tutti gli addetti ai lavori questo talentuoso ragazzo della Bellusci Boxing Team, allenato da Emiliano Filippi, Maurizio Prestipino e Stefano Sinacore.Sulla sua strada Marco Boezio, pugile pugliese in ascesa, allenato dal maestro Nicola Loiacono, pronto più che mai a vendere cara la sua pelle e di sfruttare al meglio questa importante opportunità.Queste le parole di Geografo: «La vittoria contro Spada mi ha dato la consapevolezza del mio valore. Ho sofferto nelle prime riprese ma sono riuscito a far prevalere la mia maggiore freschezza atletica e la potenza dei miei colpi. Ora affronto questa sfida contro Boezio per confermare i miei progressi. So che non si deve mai abbassare la guardia. Lui verrà qui con la stessa fame di vittoria che avevo io quando ho avuto la possibilità di battermi per il titolo italiano. E’ più alto di me, sa boxare bene, ma io mi sento concentrato e pronto a riconfermarmi campione. Dopo questa vittoria vedremo di allargare i miei confini. Sono giovane ma voglio giocarmi le mie chance europee al massimo delle mie forze»Come detto, un altro pugile romano salirà poi sul ring per un titolo internazionale, si tratta di Vincenzo Bevilacqua.Queste le sue parole: «Sono molto carico. Dopo la conquista del titolo italiano ho passato un periodo difficile in cui ho dovuto superare alcuni problemi fisici. Ora mi sento carico al punto giusto per una cintura che - se riuscirà a conquistare - mi permetterà di entrare nelle classifiche di un ente prestigioso come la Wbc. L’avversario è tosto ma sono abituato ad affrontare pugili forti e quotati. Io non mi sono mai tirato indietro anche di fronte a sfide impegnative come questa»Di ottima fattura il sottoclou.Il già campione italiano dei pesi massimi Gianmarco Cardillo (8-0-1) fa il suo esordio sul palcoscenico romano affrontando il georgiano Giorgi Urjumelashvili (4-4-0).Nei mediomassimi l’imbattuto Adriano Sperandio (9-0-0) se la vedrà con il croato Josip Perkovic (4-5-1).Nei Supermedi, Francesco Russo (1-0-0) combatte contro Giuseppe Chianello (1-0-0).Scendendo ancora di categoria, tra i pesi piuma Christopher Mondongo (3-1-0) combatte contro Matteo Lecca (4-1-0).La conferenza stampa e la cerimonia dl peso avrà luogo Venerdì 21 settembre alle 17.00 presso la sala Vip Lounge del Centrale del Tennis.In questa occasione sarà presentato il torneo delle cinture FPI-WBC, una kermesse ad eliminazione diretta riservata ai pugili seconda e terza serie il cui obiettivo è quello di facilitare il passaggio dei migliori talenti pugilistici italiani al mondo del professionismo.Un’importante iniziativa portata avanti con vigore dalla Federazione e che ha visto impegnati in prima persona il presidente Vittorio Lai, i vicepresidenti Enrico Apa e Flavio D’ambrosi ed vicepresidente della Wbc Mauro Betti,.Diretta televisiva su Fightnetwork (Canale 62 Dt).