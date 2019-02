Tommasone al tappeto ma con lieto fine: proposta di matrimonio dal ring

Niente da fare: il sogno di Carmine «Mr. Wolf» Tommasone non si è realizzato, e sul ring del Ford Center di Frisco, in Texas, USA, il pugile irpino è stato sconfitto per Ko tecnico al settimo round dal picchiatore messicano Oscar Valdez nel match valido per il titolo mondiale Wbo dei pesi piuma. Il 34enne campano si è battuto con coraggio per larghi tratti,ÿma è andato al tappeto per quattro volte e si è sempre rialzato. Però il micidiale montante destro subitoÿin avvio della settima ripresa ha convinto l?arbitro a porre termine al combattimentoÿin anticipo. Tommasone avrebbe voluto continuare, ma il campione in carica era troppo più forte e ha meritato di conservare la corona, difesa per la quinta volta. Al termine dell'incontro Tommasone, primo pugile professionista italiano a partecipare a un'Olimpiade (Rio 2016) , ha chiesto alla fidanzata di sposarlo inginocchiandosi sul ring con tanto di anello, e ha ricevuto il sì della compagna. Così si è consolato del fatto di non essere riuscito ad eguagliare Carnera, Benvenuti e Rosi, unici italiani ad aver vinto un match mondiale negliÿStati Uniti.ÿ

