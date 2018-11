Vianello passa tra i “pro”: l'8 dicembre debutto al Madison Square Garden

Ultimo aggiornamento: 17:51

Guido Vianello salta tra i professionisti. Il pugile romano, che alle Olimpiadi di Rio ha rappresentato l'Italia nei Supermassimi, ha dato l'annuncio ufficiale sui suoi social, con un video in cui racconta le emozioni del grande salto. Il debutto, annuncia l'azzurro, sarà in una location da brividi: il Madison Squadre Garden di New York. Appuntamento per l'8 dicembre, l'avversario è ancora da stabilire. «Mi allenerò in California, insieme al mio nuovo coach Abel Sanchez - racconta Vianello - Ho firmato con la Top Rank di Bob Arum, hanno in mente un bel percorso, con grandi obiettivi, per me e per l'Italia perché hanno come obiettivo quello di riportare un po' di movimento nel nostro Paese».