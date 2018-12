La grande boxe a Cinecittà: Da Carolis contro Lepei per il titolo Internazionale Wbc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palco di un teatro usato come ring per il pugilato. Non era mai accaduto prima, accadrà domani a Cinecittà, a Roma, per una kermesse di boxe con forte connotazione sia sportiva che cinematografica, incentrata sul titolo International Wbc dei Supermedi. Il primo gong suonerà per il premio “Giuliano Gemma”, giunto alla sua terza edizione e nato per celebrare attraverso il ricordo dell'amico attore “campione di vita” la grande boxe. I premiati della serata saranno Edoardo Leo e Ilenia Pastorelli. Dal grande schermo al ring, con un match che promette scintille fra il 34enne Giovanni De Carolis e il 28enne Dragan Lepei valido per il titolo Internazionale Wbc dei Supermedi. Per De Carolis è la chance per rientrare nei primissimi posti della classifica mondiale, per Lepei l'occasione di una conferma dopo la conquista del titolo di campione italiano.Sottoclou della serata di pugilato a Cinecittà - organizzata dalla Buccioni Boxing Team del promoter romano Davide Buccioni e Artmediamix in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana e con il patrocinio del CONI - a partire dalle 20 sarà l'incontro tra l'imbattuto supermedio romano Francesco Russo (2-0-0) che affronterà l'abruzzese Gianmarco Ciofani (0-0-1); il massimo leggero Luca D'Ortenzi (8-1-1) che incrocerà i guanti con l'ucraino Iva Lysytsia (4-11-0); per le Semifinali del Torneo delle Cinture WBC-FPI andranno di scena Luca Papola (5-1-1) in sfida con Valerio Mazzulla (5-2-2) nella categoria dei pesi Superleggeri e Christopher Mondongo (4-1-0) contro Jonathan Sannino (9-0-1) in quella dei pesi Piuma. Sarà poi la volta del già campione italiano dei pesi piuma e già campione WBC del Mediterraneo Mauro Forte (10-0-1) che se la vedrà con il ventunenne ucraino Eduard Merinets (4-4-1).