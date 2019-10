Pugilato, il "lupo" Michael Magnesi difende la cintura: nell'ex deposito Atac una notte per celebrare la boxe

Organizzare una riunione di boxe – tra televisioni spesso “latitanti”, sponsor spesso di nicchia e pubblico sicuramente non facile da smuovere – è una scommessa che pochi sono disposti a fare. Soprattutto in una città come Roma, dove, di fatto, non esistono spazi adeguati. Ma Davide Buccioni, imprenditore che ha da una vita scelto di investire, per passione, su questo sport, è riuscito di nuovo nell'impresa di portare sul ring campioni (di fatto) e molte promesse della boxe italiana. L'appuntamento è per sabato 26 ottobre, alle 20, all'interno dell'ex deposito al Tuscolano, quel Ragusa Off che «duro e grezzo», per usare le parole di Buccioni, «è ideale per ospitare una serata pugilistica».

Il match clou di questa serata è quello tra il pugile laziale Michael Magnesi e il ghanese Maxwell Awuku, valevole per il titolo “International Wbc Super-piuma”. Classe 1994, nato a Palestrina e residente a Cave, il fighter Magnesi - detto anche Lupo Solitario - ha al suo attivo 15 match, tutti vinti: è diventato campione italiano, nel 2018; lo scorso mese di marzo ha vinto il titolo Mediterraneo Ibf, mentre a giugno ha conquistato il titolo “International Silver Wbc”, per K.O. Il suo avversario, contro il quale dovrà difendere la cintura, il 36enne Awuku, ha al suo attivo 51 incontri: 46 vittorie, 4 sconfitte e un pari. E' stato Campione d'Africa Wba nel 2006, campione Wbo d'Africa nel 2011, sfindante al mondiale Wbc nel 2018. Su Magnesi, Buccioni e la sua BBT, scommettono molto, tanto da anticipare un pronostico: sarà lui il prossimo campione europeo. «A Roma purtroppo non ci sono impianti che siano in grado di contenere più di 400 persone – sottolinea Buccioni – Si va da strutture che ne contengono 10mila alla clasica palestra. Per questo dobbiamo scovare posti nuovi, che possano contenere fino a 1500 persone». Per questo, Buccioni, in passato, ha sfruttato prima la Nuvola di Fuksas e poi un teatro all'interno di Cinecittà.



Ultimo aggiornamento: 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel sottoclou di questo evento sostenuto dalla Federazione pugilistica italiana, ecco le due semifinali del Trofeo delle Cinture con il determinato peso welterThe Butcher (5-0-0) che farà di tutto per avere la meglio su(6-3-2) mentre(3-1-0) - nella categoria dei pesi leggeri - affronta(2-0-0). Il re del Ko(6-0-0) affronta il georgiano(6-9-0), mentre il peso medio(7-1-1) sfiderà(7-2-1).