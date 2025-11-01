sabato 1 novembre 2025, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 00:22

Tutta l’Italia ha fatto il tifo per lui nel momento più difficile. Ora, a distanza di tre mesi dal drammatico incidente, Lorenzo Bonicelli ha salutato i suoi tifosi così: «Insieme a voi». Lo sfortunato ginnasta infortunatosi gravemente alle Universiadi dopo un esercizio agli anelli e oggi in sedia a rotelle, sorride nella foto pubblicata da un reparto dell’Ospedale Niguarda di Milano. Qui, nella stanza, alle sue spalle, si legge la scritta Insieme Bonni, un hashtag diventato virale e che continua a spingerlo. Nel processo di riabilitazione, lo seguono il direttore sanitario Giuseppe Sechi e, ovviamente, la famiglia e la fidanzata Lisa Rigamonti.

Sensazioni

Papà Simone Bonicelli, che ieri era con lui, ci racconta le sensazioni: «È il primo post di Lorenzo, il primo suo contatto con il mondo social. Da qualche giorno aveva ripreso il cellulare. Finché oggi insieme a Lisa hanno pubblicato questa foto». Sull’incidente, ricorda tutto: «Non ha mai perso conoscenza fino al momento dell'operazione». Eppure non ha avuto rigetti della ginnastica: «Mai. Ha guardato sul tablet sia gli assoluti che i mondiali». I suoi compagni sono passati a salutarlo. «È stato lui a dare la grinta a noi e non viceversa. Questo dimostra lo straordinario carattere di Bonni», aggiunge Edoardo De Rosa, che è come un fratello per Lorenzo. Ma c’è una cosa che sta mancando tanto a Bonni. «L’altro giorno – racconta il papà – mi ha confessato di avere molta voglia di un piatto di polenta di un rifugio di montagna». La stanza al Niguarda è stata addobbata per aumentare il senso di incitamento: «C’è la bandiera regalata dai compagni. C’è il cartellone: l’hanno fatto i bambini che allena lui alla palestra della Ghislanzoni-GAL».

Come sta Lorenzo Bonicelli

Ma come sta, davvero? «Tutto sommato – spiega il padre – tra virgolette sta bene. Sul piano emotivo, è tendenzialmente sempre positivo, chiaro ogni tanto ha qualche momento non buio ma di riflessione, di introspezione sua. Magari si chiude un attimo, nei suoi periodi di riposo. Io e mia moglie cogliamo il fatto che in realtà è sveglio, ma resta con gli occhi chiusi». Certo sarà una lunga risalita. «La riabilitazione della parte inferiore degli arti non è al momento contemplata. Purtroppo il danno è molto significativo, dal punto di vista clinico le gambe per ora non sono oggetto di riabilitazione. Ma non vogliamo usare il termine paralizzato. Non è solo scaramanzia, ma è pure di propensione verso il positivo, diciamo così. È chiaro che il danno, la lesione midollare è stata significativa, purtroppo molto alta come collocazione all'interno della spina dorsale. Questo tipo di lesione come esito purtroppo nella maggior parte dei casi ha la tetraplegia completa. Lui ha una certa mobilità delle braccia, che sta recuperando grazie alle terapie. I medici non ti lasciano molte illusioni, ma è anche giusto così. Quello che riuscirà Lorenzo a recuperare lo vedremo strada facendo e non vengono fatte troppe proiezioni sul futuro. È un cammino che andrà avanti per tantissimi mesi». Dal punto di vista clinico è stato fatto tutto il possibile. «Ringraziamo per questo il presidente della federazione, Andrea Facci e della commissione medica, il prof. Ferretti. C’è stata pure una raccolta fondi lanciata dalla sua società. La cosa che ha dato forza a Lorenzo è stato vedere quante persone hanno voluto concretizzare la loro vicinanza anche con piccoli gesti. È stato commovente e lui ne è grato come ha scritto nel post che ha pubblicato oggi».

