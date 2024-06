Bocce, presentati a Terni gli Europei senior di Raffa

Terni si appresta a diventare teatro di un prestigioso evento internazionale: i Campionati Europei Senior di Raffa, organizzati dalla Confederazione Europea Raffa (CER) e dalla Federazione Italiana Bocce, grazie anche al contributo del Dipartimento per lo Sport, del Comune di Terni e della Regione Umbria. Gli Europei prenderanno il via martedì 18 giugno con le gare che si disputeranno nei due impianti cittadini della bocciofila Prampolini-Ternana e della Polisportiva Boccaporco, con le finali in programma dalle ore 14 di sabato 22 giugno. Alla kermesse internazionale saranno presenti 15 Paesi compresa l'Italia, i cui atleti gareggeranno nell’Individuale maschile e femminile, Coppia mista, Tiro di Precisione maschile e femminile.

De Sanctis: «Periodo denso di importanti eventi boccistici»

«E’ un periodo denso di importanti eventi per il movimento boccistico – ha dichiarato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis durante la conferenza stampa – In attesa dell’assegnazione degli scudetti dei campionati alto livello di serie A maschile, femminile e giovanili (Volo a Chieri, Raffa a Campobasso 29-20 giugno e Petanque a Belluno il 6-7 luglio), a Terni scendono in campo gli atleti azzurri della Raffa per accendere i riflettori dello sport italiano e dei media sulla disciplina sportiva boccistica. L’Europeo Senior di Raffa è solo un evento di una serie che vedrà il movimento boccistico italiano protagonista in ambito internazionale». Il riferimento è ai Mondiali di Petanque 2025, che la Federbocce organizzerà a Roma, al Circo Massimo. «Complimenti alla Federbocce per l'organizzazione di questo grande evento, che certifica l'impegno assunto in questi anni nell'ottica della valorizzazione delle bocce a livello internazionale. È un segnale di lungimiranza e di ambizione, come dimostra la fiducia attribuita dalla Confederazione Europea con l'assegnazione di questo campionato continentale senior di raffa, in una città dalla grande storia come Terni. Sono convinto che sia un ulteriore passo verso nuovi riconoscimenti istituzionali, tesi a premiare la bellezza e l'attrattività della disciplina». ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del CONI. In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Terni, presenti alla conferenza stampa anche il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore allo sport Marco Schenardi.