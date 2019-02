Doping, blitz della polizia ai Mondiali sci di fondo: 9 arresti, 5 sono atleti. Uno di loro stava facendo una trasfusione

L'operazione antidoping scattata questa mattina in concomitanza coi Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, che ha portato all'arresto di 9 persone, ha visto 17 blitz tra Austria e Germania nella giornata di oggi, è scattata per «smantellare una rete di doping a livello internazionale». Tutto è scaturito da una inchiesta su frodi sportive e uso di sostanze e metodi illegali focalizzata su una organizzazione criminale tedesca costruita attorno a un medico sportivo, il sistema di doping sarebbe «in atto da diversi anni». L'arresto del dottore e di un suo complice è avvenuto a Erfurt, in Germania, gli altri 7 arresti sono stati eseguiti a Seefeld dove sono in corso i mondiali di sci nordico: si tratta di 2 membri dell'organizzazione criminale, 5 atleti (2 austriaci, 2 estoni e un kazako). Una conferenza stampa per spiegare i dettagli dell'operazione è prevista oggi a Innsbruck.



La squadra italiana non è stata coinvolta nel blitz antidoping avvenuto questa mattina a Seefeld, in Austria. Lo fa sapere Federazione italiana sport invernali (Fisi).



Uno dei cinque atleti arrestati oggi dalla polizia austriaca e tedesca a Seefeld, dove sono in corso i Mondiali di sci di fondo, sarebbe stato colto in flagrante in albergo mentre si stava facendo una trasfusione di sangue, prima della gara. I nomi degli atleti coinvolti nella maxi-operazione ancora non sono stati ufficializzati dalla autorità di polizia, ma stando alle prime indiscrezioni della stampa, tra loro figurano gli austriaci Max Hauke e Dominik Baldauf e il kazako Alexey Poltoranin, (due bronzi mondiali nel 2013)

Ultimo aggiornamento: 17:26

