Dorothea Wierer vince la coppa ad inseguimento di biathlon, ma il verdetto relativo alla coppa del mondo generale è rimandato a domani. Alla 28enne azzurra serviva un podio nella pursuit di Holmenkollen per chiudere i conti con una gara di anticipo, ma non è andata oltre il dodicesimo posto, complici 4 errori al tiro. La vittoria è andata alla slovacca Anastasiya Kuzmina, con zero errori al poligono, davanti alla tedesca Denise Herrmann e alla svedese Hanna Oeberg. A questo punto la Wierer dovrà difendere nella mass start di domani il primo posto nella classifica generale di coppa, che senza tener conto degli scarti guida con 894 punti a +42 sulla connazionale Lisa Vittozzi. Terza la Kuzmina a quota 844, quarta la norvegese Marte Oslbu Roeiseland con 834 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA