Prima vittoria per Lisa Vittozzi in una inseguimento, la 10 km femminile valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta nella sprint, ha chiuso col tempo di 32'32"09, alle sue spalle, in ritardo di 14"5, la slovacca Anastasija Kuzmina, terza la francese Anais Chevalier, +27"9.

