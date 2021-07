Berrettini ai quarti di Wimbledon: battuto in 3 set Ivashka (6-4 6-3 6-1). Alle 18 Sonego-Federer

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 15:23

Continua il sogno azzurro sull'erba inglese di Matteo Berrettini, che agli ottavi di finale di Wimbledon batte 3 set a 0 il bielorusso Ilya Ivashka senza alcun patema d'animo. Il romano lascia solo un turno di servizio all'avversario in un'ora e 49 minuti di gioco, ma solo al secondo set e sul comodo 5 a 2 di vantaggio con doppio break. Troppa differenza tra i due tennisti, con il numero uno azzurro che statisticamente cede soltanto negli ace (7 a 8 per Ivashka), ma domina in tutte le altre categorie fondamentali (è addirittura un +20 il differenziale tra i winners dell'italiano e quelli del bielorusso, nonostante quache errore non forzato in più). Il numero uno del tennis italiano raggiunge i quarti di finale dello Slam sull'erba avendo perso fino ad oggi solo un set nel primo turno contro Pella, e aspetterà il vincitore dell'incontro tra Sascha Zverev - che lo ha battuto in finale al Master 1000 di Madrid - e Felix Auger-Aliassime.

A caccia di record

Quello di Matteo Berrettini è un quasi-record: l'ultimo azzurro a giungere in semifinale fu addirittura Davide Sanguinetti, che nel 1998 (23 anni fa) cadde sotto i colpi dell'olandese Richard Krajicek, uno che Wimbledon lo aveva addirittura vinto due anni prima, spezzando il filotto di Pete Sampras. Gli altri azzurri a giungere sin qui nella storia sono stati Uberto De Morpurgo, Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, il quale vi arrivò ben due volte nel 1955 e nel 1960, spingendosi addirittura sino alle semifinali nel 1960 e fissando un record che per il tennis italiano dura da ben 51 anni. Con l'auspicio che quest'anno possa essere finalmente euguagliato e, perchè no, battuto.