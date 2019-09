Berrettini batte Rublev e vola ai quarti di finale agli Open US

Matteo Berrettini si qualifica ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a New York. Il 23enne romano, numero 25 del mondo e 24 del seeding, sconfigge il 21enne russo Andrey Rublev, numero 43 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, 7-6 (8-6) in due ore e dieci minuti di gioco. Mercoledì, nei quarti, Berrettini affronterà il vincitore della sfida tra il francese Gael Monfils e lo spagnolo Pablo Andujar.

