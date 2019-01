Benetton Treviso vince 20-17 contro i Glasgow Warriors: porta fortuna l'arbitro irlandese Joy Neville

La donna arbitro, l'irlandese Joy Neville, e la maglietta da riscaldamento dedicata al compagno Nasi Manu (alle prese con la chemioterapia) portano bene al Benetton Treviso che oggi allo stadio Monigo, davanti a spalti gremiti, ha battuto per 20-17 i Glasgow Warriors in una partita del Guinness Pro14 (ex Lega Celtica). Questa vittoria contro la capolista del girone A consolida le speranze dei Leoni trevigiani (ora secondi nel proprio gruppo), andati a segno con Budd (2 mete), Steyn (meta) e Allan (1 trasformazione e 1 calcio piazzato). © RIPRODUZIONE RISERVATA