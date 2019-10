Bellator sbarca a Milano: sul ring 36 top fighters fra kickboxing e MMA

sbarca a. Il circuito di sport da combattimento andrà in scena sabato 12 ottobre nella nuovissima arena dell'Allianz Cloud (ex Palalido, inizio ore 17), con protagonisti 36 top fighters che si sfideranno in 18 incontri divisi in 2 atti (9 di kickboxing, 9 di arti marziali miste). Dopo i successi a Torino, Firenze, Roma e Genova, la prima edizione a Milano riunirà le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia in rappresentanza di 12 Paesi e 4 continenti e sarà distribuito in oltre 160 milioni paesi del mondo, raggiungendo milioni di appassionati.Protagonisti tra gli altri anche 17 italiani, con i match tra Cristiano Faustino e il canedese Gabriel Varga per la cintura mondiale di Bellator Kickboxing dei 65 kg e il match clou tra Alessio Sakara e lo statunitense Caanan Grigsby nei 93 kg. «Sono orgoglioso e felice di poter rappresentare una delle promotion più importanti al mondo - le parole di Sakara, Bellator Ambassador per l'Italia, durante la presentazione oggi a Milano -. Grazie al lavoro che insieme stiamo portando avanti, gli sport da combattimento in Italia stanno crescendo moltissimo».«Come Federazione siamo onorati di poter essere al fianco di una promotion di questo calibro e orgogliosidi trovarci di fronte ad un parterre di atleti eccezionali che sabato daranno vita ad una serata fantastica, che gioveràagli sport da combattimento» ha aggiunto Donato Milano, Presidente FIKBMS. «Siamo entusiasti di poter portare Bellator a Milano. Sabato prossimo confidiamo di avere il pubblico delle grandi occasioni per l'evento dell'Allianz Cloud, dove assisteremo ad incontri di grande spessore», ha concluso Ryan Grab, Responsabile Comunicazione Bellator International.