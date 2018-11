Bebe Vio: «Perché riformare il Coni? All'estero siamo un modello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'abbuffata di adrenalina e medaglie (oro, ovviamente) di Tblisi, Bebe Vio è impegnatissima a parare e tentare la stoccata all'Università: esami da preparare, un passo che è veloce ma non può esserlo troppo. Nel 2020 ci sono le Paralimpiadi di Tokyo e per i confetti rossi si dovrà aspettare il 2021. Non parla da un bel po'. Ma ha le idee chiare sul suo futuro.«Laurea, quindi master da dirigente sportiva. Poi mi piacerebbe, sì, fare prima il presidente del Comitato Paralimpico e dopo, perché no?, quello del Coni. È il mio mondo, la mia famiglia. Mi ha dato tutto: studio comunicazione per essere pronta alle sfide dopo la scherma».«Siamo atleti e di politica ci occupiamo poco, la premessa è dovuta. Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la federscherma, e Malagò ovvero il Coni sono persone che capiscono cose della tua vita da sportivo prima ancora di te: sono compagni e maestri di spogliatoio, sportivi. Io credo in loro. Loro lavorano come facessero un assalto in pedana. Io non so se un manager calato da fuori potrà mai capirle certe cose di uno sportivo. Se potranno individuare in te il talento e investirci risorse, quando anche tu stesso sai di possederlo. A me è successo così: pensare di cambiare sistema non lo capisco».«Mi sembrano molto presi, però la tensione all'interno delle federazioni si avverte. Tutto quello che deriverà da questa vicenda della riforma ricadrà anche sulla nostra attività, lo capiamo bene. Cambiare il sistema di finanziamento significa dover dare risposte diverse a progetti e a atleti. Chi verrà non so, io so che chi mi dirige viene dalla mia stessa palestra».«Io ho fatto la maturità l'anno dell'Olimpiade, nella mia scuola ai professori non piaceva tanto questa cosa dell'attività sportiva. Spesso dovevo fare verifiche col fuso orario da smaltire e studiando sui voli. Il sistema sportivo ci ha aiutato facendoci seguire da scuole telematiche o con borse si studio sportive, un sostegno della scuola farebbe comodo ai ragazzi sportivi».«Noi siamo andati sempre bene così. Parlando con tecnici e atleti stranieri vedo che tante federazioni estere funzionano come il progetto di governo prevede. Ma non ottengono i risultati che otteniamo noi. L'esperienza del Comitato paralimpico italiano viene presa ad esempio, specie nel nostro sport. Da noi i paralimpici e gli atleti olimpici della scherma si allenano insieme, condividono metodi d'allenamento, tecnici, ogni arma ha un allenatore, e la stessa tutela sanitaria e preparazione. Per questo vengono da fuori per studiarci, copiarci: siamo un esempio, possiamo dirlo. Durante le gare gli altri ci chiedono come mai noi ci facciamo male meno degli altri e riusciamo a ottenere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro è un sistema vincente: obiettivamente, siamo dieci passi avanti a tutti».«Dobbiamo capire quanto questo trauma di un cambiamento di regole possa interferire sui nostri risultati, ora è difficile dirlo».«Ci tengo molto: la campagna è Sempre 25 novembre, perché non basta una giornata. Noi donne stiamo crescendo. Io, poi, mi sento molto femminista: vedo e sento certe notizie sui giornali e capisco che serve solidarietà tra donne, anche se c'è la necessità di avere uomini migliori al nostro fianco. Sulla lotta alla violenza in famiglia, sì, servirebbe un intervento forte della politica: che lavorino su quello e che lascino stare il Coni, magari». E parte il sorriso, un sorriso alla Bebe Vio.