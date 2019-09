Beach Volley, Lupo: «Roma, scriverò ti amo sulla sabbia del Foro Italico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inutile girarci intorno: Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono la coppia che il pubblico romano ha più atteso sin da quando è arrivato l’annuncio che il Foro Italico avrebbe ospitato le Finals del World Tour di beach volley, scattate ieri con le prime partite della fase a gironi (una vittoria e una sconfitta per gli azzurri). E non solo perché Lupo, da romano doc, richiama sempre una folla nutrita di amici e parenti («Ci saranno settemila persone a vederci e quasi le conosciamo tutte», scherzava alla vigilia del torneo). Daniele e Paolo sono soprattutto il tandem che con lo storico argento alle Olimpiadi di Rio 2016 ha fatto esplodere il volley sulla sabbia in Italia.Daniele, è consapevole del traino al movimento che ha fatto insieme con Paolo?«I nostri risultati hanno aiutato, anche se non saprei dire quanto. Il beach in Italia sta crescendo tanto, è vero, spiace solo – tra allenamenti e gare - avere poco tempo per stare a contatto con la base: io e Paolo veniamo da lì ed è lì che si respira davvero l’aria di cambiamento. Il boom è comunque una cosa molto positiva. Dopo i Giochi ci riconoscono per strada e quando pensi che questo accade perché hai fatto qualcosa di rilevante dal punto di vista sportivo non puoi che esserne fiero».Per voi non è la prima volta al Foro Italico: come siete cambiati rispetto alle prime apparizioni?«Sette anni fa eravamo dei novellini, potevamo vincere e perdere con tutti. Adesso abbiamo tanta esperienza, sappiamo sempre cosa fare in campo e come gestire la pressione».E intorno a voi come sono cambiati gli avversari?«Il beach volley è in evoluzione continua, basta guardare Mol e Sorum, i norvegesi che in due anni sono cresciuti a livello esponenziale e giocano come nessuno in questo momento. Ma non sono gli unici. Al Foro fino a domenica ci sarà da divertirsi».Equilibri che potrebbero cambiare ancora da qui a Tokyo 2020?«Certamente. I Giochi sono un chiodo fisso. Ce la stiamo mettendo tutta per arrivarci. Quando ce la faremo inizieremo a pensare a vincerli».Bisogna abituarsi alla sabbia romana: nel 2021 ci saranno i Mondiali...«Che per noi che li giochiamo in casa saranno quasi un’Olimpiade bis. Sarà un’emozione pazzesca, io e Paolo siamo già in qualche modo proiettati. Ci arriveremo al massimo».Che significa per un romano come lei giocare al Foro Italico?«Una cosa eccezionale. Quando sono entrato sul Centrale per i primi allenamenti ho trovato già dieci amici che mi aspettavano. Hai il cuore a mille quando sai che la famiglia e gli amici sono lì a fare il tifo per te. Pensa quando poi a sostenerti sono settemila persone... E le conosci quasi tutte...».Facciamo il giochino della telecamera che cerca i vip sugli spalti. Chi le piacerebbe vedere in tribuna a tifare per lei?«Mi gioco tre nomi. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, prima di tutto. Poi mi piacerebbe vedere Francesco Totti: negli anni sono diventato amico di molti giocatori della Roma, ma il capitano è sempre il capitano. E mi piacerebbe vedere Federica Pellegrini, un’atleta per cui ho un rispetto enorme, una campionessa che nella sua vita ha fatto tutto per il nuoto».