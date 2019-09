Beach Volley Finals a Roma, Lupo-Nicolai: «Bello giocare in casa»

Si alza il sipario sulle Rome Beach Volley Finals. Daniele Lupo e Paolo Nicolai torneranno al Foro Italico dopo averci giocato insieme per l'ultima volta nel 2013. Da quel momento, i due azzurri hanno saputo collezionare importanti successi a livello internazionale, tra cui tre titoli europei (2014, 2016, 2017) e la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, il tutto accompagnato da diversi ottimi piazzamenti nel circuito World Tour. I due azzurri inizieranno il percorso dal tabellone principale. «È vero che è stata già una stagione abbastanza lunga - dice Nicolai - ma lo è stata per tutti. Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di tirare un pò il fiato e ora penso che arriviamo con una buona condizione a questo importante appuntamento. Giocare a Roma è sempre una bella emozione, io ho fatto tutte le tappe al Foro e devo dire che è sempre molto bello giocare di fronte a tante persone che solitamente ci seguono dietro ad uno schermo. Starà a noi saper trasformare la spinta del pubblico in termini di risultati positivi, ma sono certo che avremo la capacità per farlo. Sicuramente quest'anno arriverò a giocarmi le mie carte insieme a Daniele con una consapevolezza diversa rispetto alle altre quattro edizioni che ho disputato a Roma. Se prima era tutto da scoprire, adesso arriviamo entrambi con molta esperienza internazionale alle spalle, un buon livello di gioco e soprattutto la consapevolezza giusta per affrontare un torneo cinque stelle».



Per Lupo «è stato un anno un pò particolare, dopo il primo torneo a Doha avevamo buone sensazioni, anche perché eravamo partiti subito forte, poi però mi sono dovuto fermare per l'infortunio alla mano che ha rallentato la preparazione di entrambi. Una volta rientrati a pieno regime, abbiamo collezionato subito qualche buon risultato a livello internazionale e nel circuito World Tour. Al Mondiale e all'Europeo, abbiamo chiuso con un quinto posto. Quest'anno abbiamo aspettative differenti, ci sarà da divertirsi. A livello di avversari, vedo bene ovviamente i norvegesi Mol-Sorum, coppia che ci ha eliminato al Mondiale di Amburgo, stanno facendo una stagione incredibile e penso che saranno la coppia da battere, ma anche i lettoni sono tornati in forma. In generale sarà un bel torneo, ma sappiamo la responsabilità che avremo derivata dal fatto di giocare in casa e cercheremo di fare un grande torneo».

