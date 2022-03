Bassino è seconda in slalom gigante ad Are. Vince Vhlova, terza Shiffrin. Out Brignone

La slovacca Petra Vlhova ha dominato lo slalom gigante di Coppa del mondo di Aare, il penultimo della stagione. Ma alle sue spalle, c’è un’italiana, Marta Bassino, che ha conservato il secondo posto nella prima manche e ha preceduto la statunitense Mikaela Shiffrin. Un podio regale. Per la 26enne cuneese si tratta del terzo podio stagionale, dopo i due terzi posti ottenuti sempre in gigante a Kranjska Gora e a Courchevel. “E’ stata una gara tostissima, visti i miei precedenti della stagione – commenta Bassino -. Nella prima manche ho avuto rispetto della pista e sapevo che Vhlova aveva una marcia in più rispetto alle altre nonostante l’errore commesso. Nella seconda sapevo che la pista era rovinata, si trattava solamente di tenere duro piuttosto che pensare a sciare bene per fare le cose precise, così ho attaccato a tutta per tirare fuori la grinta. Io sono molto felice, è una bella carica per le finali di settimana prossima in Francia”.

Nella gara in notturna sulla pista svedese non c’è storia: Vhlova ha rifilato oltre un secondo di vantaggio a tutte le avversarie. Non c’è stato nulla da fare per le altre: troppo più forte la campionessa olimpica di slalom, mentre l’oro di specialità a Pechino 2022, ovvero la beniamina di casa Sara Hector, è uscita nel corso della seconda manche e ora ha vede la francese Tessa Worley avvicinarsi nella classifica di gigante (ora è a soli 5 punti). Non aveva concluso la prima manche, invece, Federica Brignone, che è finita sulla neve dopo essersi agganciata ad un palo con un braccio a circa quattro porte dalla conclusione mentre stava viaggiando forte: per la valdostana pure una leggera distorsione alla spalla sinistra. “Ero troppo vicina al palo e ho inforcato con la spalla. Adesso sono un po’ dolorante ma conto di essere al via dello slalom di domani, vedremo come mi sentirò durante il riscaldamento e se il braccio mi darà fastidio. Mi dispiace perché in gigante sono in confidenza, mi sento padrona del mio sci, mi brucia essere uscita di gara”.