Martedì 11 Gennaio 2022, 13:01

Gli New York Yankees annunciano Rachel Balkovec come prima donna manager di una squadra di baseball della lega minore. La Balkovec è entrata a far parte degli Yankees come allenatrice nel 2019 e ora è stata promossa sulla panchina dei "Low A Tampa Tarpons". E' la prima volta che una donna guida una squadra affiliata con la Major League Baseball