Baseball, assegnato all'Italia il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo

Ultimo aggiornamento: 19:46

Si giocherà in Italia dal 18 al 22 settembre il torneo di qualificazione olimpica del baseball. La federazione mondiale ha assegnato a Bologna e Parma l’organizzazione del torneo che porterà una squadra a Tokyo 2020 tra Europa e Africa.La decisione è stata adottata durante l’esecutivo che si è svolto a Roma nel salone d’onore del Coni al Foro Italico. La manifestazione, che vedrà la partecipazione delle prime cinque nazionali classificate all’Europeo più una rappresentante africana, sarà organizzata dalla World baseball softball confederation con le amministrazioni comunali delle due città e i Comitati locali che verranno creati per l’occasione.«Abbiamo dato al baseball italiano – sottolinea il presidente della Wbsc Riccardo Fraccari – una grande opportunità. Ci aspettano due anni, il 2019 e il 2020, che promettono di essere i più emozionanti della storia del baseball e del softball internazionali. Sarà bellissimo per gli appassionati seguire il percorso che porterà ai tornei olimpici».Gli azzurri, guidati da Gilberto Gerali, se la vedranno con i rivali di sempre dell'Olanda ma quella di Parma e Bologna non sarà l'unica chance, anche se è la più ghiotta. Un ulteriore torneo di qualificazione - destinato alla seconda classificata - si svolgerà ad aprile 2020 a Taipei ma lì ci saranno le grandi escluse del continente americano e di quello asiatico e sarà molto più difficile staccare il pass. Va considerato che sono in tutto sei le squadre che si giocheranno le medaglie alle Olimpiadi che segnano il ritorno del baseball e del softball nel programma.