Barelli confermato alla presidenza della Federnuoto: è il sesto mandato

è stato confermato come presidente della Federazione italiana nuoto con il 71,54% dei consensi. Guiderà le discipline acquatiche per il sesto mandato, nel prossimo quadriennio che sarà caratterizzato da due edizioni olimpiche e dai campionati europei in programma a Roma, nel 2022.«I risultati, come ben sappiamo - ha esordito Barelli nella sua relazione che ha anticipato il voto - sono figli di un impegno che viene da lontano. Abbiamo avuto modo di dire molte volte che il conseguimento dei risultati è frutto e merito del lavoro, dei sacrifici, dell'abnegazione e della professionalità delle società sportive: 217 medaglie conquistate, considerando tutte le nostre discipline. Sono stati quattro anni importantissimi, purtroppo non culminati con i Giochi Olimpici. Ci auguriamo che questa Olimpiade possa disputarsi il prossimo anno».Quella della Fin è stata la prima assemblea elettiva di una federazione sportiva post Coronavirus, organizzata in presenza allodi Roma, a pochi passi dai propri uffici, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.