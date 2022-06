Torna l'Atleticom We Run Rome: il 18 giugno prima edizione notturna ai Fori Imperiali

Roma dà il benvenuto all'estate con una delle corse più amate dai cittadini capitolini: l'Atleticom We Run Rome torna con una inedita versione notturna, con partenza da via dei Fori Imperiali alle 21.30 del prossimo 18 giugno. Nata come recupero dell'edizione non disputata causa Covid il 31 dicembre 2021, la competizione (sotto l'egida FIDAL) ha assunto una propria identità ben precisa, tanto che come afferma il presidente di Atleticom, Camillo Franchi Scarselli, "abbiamo deciso che quella in programma il 18 giugno 2022 sarà la prima edizione dell'Atleticom We Run Rome nel format estivo". Una 'prima volta' a tutti gli effetti, che si appresta a diventare un classico della bella stagione. "Se la corsa dell'ultimo dell'anno ha una vocazione maggiormente competitiva, questa in notturna sarà ancor di più aperta a tutti, atleti di rilievo nazionale ma anche famiglie, giovani, appassionati e turisti". Proprio i turisti di molti hotel troveranno compreso il pettorale di gara nell'esperienza di viaggio.

Torna la sfida tra Rioni

La decima edizione della gara (competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km) inizierà e finirà a via dei Fori Imperiali: un tracciato meraviglioso, che consentirà ai 7000 partecipanti di ammirare alcuni dei luoghi più belli della Città Eterna: piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, e appunto via dei Fori Imperiali e il Colosseo. Per alimentare senso di appartenenza e sana competizione tra cittadini, verrà riproposta la sfida tra i 22 Rioni: le maglie di gara, di color rosso pompeiano, recheranno iscritto Trevi, Borgo, Celio... Un rione, il Colonna, sarà dedicato interamente agli arbitri (alla luce del binomio tra Atleticom We Run Rome e RefereeRUN, la corsa che vede protagonisti gli arbitri di calcio dell'AIA): tra i fischietti di gara presenti, spicca Daniele Doveri, arbitro di Serie A e neo presidente della sezione di Roma 1.

Irabaruta è la stella

Sui sanpietrini si daranno battaglia alcuni corridori di primissimo livello. L'uomo da battere è Olivier Irabaruta, già portabandiera del Burundi alle Olimpiadi di Rio 2016 e campione all'Atleticom We Run Rome del 2016, seguito da Marco Najibe Salami e Daniele D'Onofrio, entrambi medaglia d'oro a squadre in Coppa Europa sui 10.000 metri. Tra le donne, occhi puntati sull'italiana Francesca Bertoni, che dovrà dare tutta sè stessa contro le keniane Brigid Jelimo Kabergei e Nancy Kerubo Kerage. La location per il ritiro dei pettorali e pacchi gara è quella dei Fori Imperiali, lato Mercati Traianei: sarà possibile ritirare il proprio pettorale venerdi 17 giugno (dalle 10.00 alle 20.00) e sabato 18 giugno (dalle 10.00 alle 20.30). Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 20,00; per la 6 km in € 12,00. Le iscrizioni alla competitiva chiudono oggi, invece per la non competitiva (sia 10 km che 6 km) le iscrizioni saranno aperte fino all'ultimo giorno.