Presentata la We Run Rome, la 10 km al via il 31 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentata presso il Bookstore del Palazzo delle Esposizioni la conferenza stampa di presentazione dell'Atleticom We Run Rome 2019. Giunta alla IX edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 km, è il fiore all'occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Coni, si svolge sotto l'egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label. Il via alle 14 del 31 dicembre.«La nostra gara è ormai un grande classico della città - ha esordito il presidente di Atleticom Camillo Franchi Scarselli - ed è senza dubbio una delle corse più belle dell'anno. 10.000 metri tutti nel centro storico di Roma e ogni anno un fiume di atleti vestiti con un colore diverso, quest'anno sarà l'azzurro. Le iscrizioni sono ancora aperte. Puntiamo al sold out, ovvero 10.000 iscritti».