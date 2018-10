Atletica, Tortu: «Nel 2019 punto anche sui 200 metri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, ci saranno gare importanti ma soprattutto i mondiali e farò anche i 200 metri». Lo ha detto Filippo Tortu, questo pomeriggio ad Arborea (Oristano), a margine dei Premi Ussi 2018, organizzati dal gruppo sardo dei giornalisti sportivi. Lo sprinter azzurro, che in Sardegna è di casa ( il papà allenatore Salvino è di Tempio Pausania) ha spiegato di aver rinunciato quest'anno ai 200 metri per piccoli problemi fisici, concentrandosi sui 100, gara in cui ha stabilito il nuovo record italiano strappandolo dopo tanti anni a Pietro Mennea, e soprattutto scendendo sotto la soglia dei dieci secondi, a 9"99. «Sto bene - ha detto Tortu - sono alla seconda settimana di preparazione . Il 2018 è stato molto emozionante, mi ha dato tante soddisfazioni. La più grande? Sicuramente Madrid. Ora penso già ai prossimi obiettivi, i mondiali li ho già fatti ma l'anno prossimo sarà diverso».