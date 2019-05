Tortu, a Rieti l'esordio sui 100

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La batteria alle 14.18. La finale alle 15.36. Tutto in ottanta minuti: venerdì 24 maggio scocca l'ora dell'esordio perneidi Rieti. Il primatista italiano apre la stagione individuale con la doppia volata dello stadio Guidobaldi, nella riunione nazionale della velocità "Fastweb Cup" in diretta televisiva su Canale 20 di Mediaset.Il ventenne brianzolo, che nel 2018 ha battuto con 9.99 lo storico record di(10.01) troverà nella propria batteria il francese Amaury Golitin, tra i rivali più quotati con il 10.07 dello scorso anno. Contro di lui anche due ex compagni di staffetta azzurra under 20 come Nicholas Artuso (Fiamme Gialle) e Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena). «L'esordio è la gara più delicata dell'anno e sono felice di poterlo fare a Rieti, una pista molto veloce, alla quale sono legato perché ho vinto qui i miei primi Campionati Italiani - le parole di Tortu - Anche nel 2018 ho esordito a Rieti e quest'anno è ancora più bello e speciale perché potrò correre con molti atleti di livello internazionale. Ho molta voglia di andare in pista, finalmente il giorno è arrivato».Nell'altra batteria dei 100 metri, al via pochi minuti dopo, alle 14.24, sfreccerà invece il più forte degli avversari, il canadese Aaron Brown, che in carriera vanta un personale di 9.96 di tre anni fa. Ai blocchi della seconda batteria anche un altro sprinter sub-10 secondi: è il sudafricano Thando Roto (9.95 nel 2017). In chiave italiana, tra gli altri, correranno Antonio Moro (Enterprise Sport & Service) e lo junior Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team). Nel programma è prevista una finale B e poi il round decisivo dei migliori: Tortu cerca le prime risposte, sulla scia dell'entusiasmo scaturito dalle World Relays di Yokohama e dal pass mondiale conquistato con la 4x100, per lanciarsi al meglio verso il Golden Gala del 6 giugno allo stadio Olimpico dove sarà tra le star dei 200 metri.