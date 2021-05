Tiro a segno, Ceccarello alle Olimpiadi. Atletica, 8 successi in due giorni

Tiro a segno, una 18enne romagnola, Sofia Ceccarello, va alle Olimpiadi, da campionessa europa nella carabina 3 posizioni.

Europei Budapest 2021, nuoto di fondo: medaglia d'argento per Furlan. Bronzo a Pozzobon

Atletica, la super Italia in coppa Europa, seconda a due punti e mezzo dall’oro, dalla Polonia. Senza l’infortunio di Gianmarco Tamberi (bastava sostituirlo) avremmo probabilmente vinto. Otto i successi nella due giorni, sorprendono Nadia Battocletti sui 5mila e soprattutto Gaia Sabattini sui 1500, anche Desalu, sui 200. Si deve continuare con Antonio La Torre, il ct ex marcia che non piace al nuovo presidente federale Stefano Mei.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Italnuoto da record a Budapest: verso Tokyo con grandi vecchi e... EUROPEI Nuoto: Pilato, Quadarella e Panziera, l'Italia cala il tris di... NUOTO Europei Budapest 2021, Quadarella è medaglia d'oro nei 400... NUOTO Europei Budapest 2021, 3° tempo per Quadarella in batteria nei... RECORD DEL MONDO Europei Budapest 2021, record del mondo per la 16enne Benedetta... NUOTO Europei: Pilato da record nei 50 rana, Detti-Paltrinieri si sfidano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA