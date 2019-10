Iaaf, nuovo regolamento per le atlete transgender

Nuovo regolamento della Iaaf per le atlete transgender: potranno partecipare alle gare con la semplice dichiarazione (e non documentazione ufficiale, com'era finora) di genere femminile ma dovranno provare che il loro tasso di testosterone non superi la soglia di 5nmol/l. Lo scrive L'Equipe. Il nuovo regolamento, scrive il quotidiano francese, entrato in vigore dal primo ottobre, prevede che la soglia di testosterone, nella quantità individuata, deve risultare inferiore «continuativamente per 12 mesi». © RIPRODUZIONE RISERVATA