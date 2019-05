Fiona May testimonial del Miglio di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Miglio di Roma è la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1609 metri); è inserita nel calendario nazionale Fidal (certificata Silver Label), gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio.Giunta alla 4^ edizione (la 416^ del Palio dei Berberi), ideata e organizzata da ASD Atleticom, l’evento nasce con l'idea di ripristinare in chiave moderna la storica tradizione romana della Corsa dei Berberi, che sullo stesso percorso (la “via della Corsa”) per quattro secoli celebrava l’ultima domenica del Carnevale Romano.Il Miglio, misura anglosassone per eccellenza, è legato indissolubilmente alla storia dell’atletica mondiale. L’ancora breve storia del Miglio di Roma ci racconta già gare particolarmente appassionanti. I record ad aggi appartengono al norvegese Filip Ingebrigsten (2017) con 3:59:15 e alla tedesca Konstanze Klosterhalfen (2018) 4:26:53.Anche quest’anno si annuncia battaglia sulla distanza dei 1609 metri, sia in campo maschile che femminile. Tra gli uomini sfida tra i belgi Tarik Moukrime e Pieter Jan Hannes, il keniano Edwin Kiplagat Melly e gli italiani Joao Bussotti Neves e Leonardo Tesini; tra le donne, le azzurre Giulia Aprile, Gaia Sabbatini, Martina Tozzi e Joyce Mattagliano contenderanno il successo alla marocchina Siham Hilali e alla svizzera Camille Eugenie Chenaux.In allegato la lista dei Top Atleti.Fiona May presentatrice dell’evento e testimonial della campagna StavoltaVoto.euPromuovere la partecipazione alle prossime Elezioni Europee del 26 maggio: è con questo spirito che il Parlamento Europeo e la rappresentanza della Commissione europea in Italia scendono in pista con il Miglio di Roma. L’obiettivo delle staffette, in cui correranno la campionessa mondiale di ginnastica Vanessa Ferrari, l’ex nazionale di pallavolo Luigi Mastrangelo e i volontari della campagna StavoltaVoto.eu, è quello di sensibilizzare atleti e cittadini sull’importanza dell’appuntamento elettorale del 26 maggio, in cui decidendo il futuro della UE si deciderà il futuro di tutti noi.La testimonial dell’intero evento promosso dal Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, è l’ex campionessa Fiona May. Per lei un palmares ricchissimo in azzurro, tra cui due argenti olimpici, due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali outdoor, un argento ai Mondiali indoor.Una delle grandi novità di questa edizione numero 4 del Miglio di Roma, è rappresentata da una suggestiva contaminazione: a fianco della gara di mezzofondo (130 partenze da 8 o 16 Atleti), nel corso del pomeriggio sono previsti tre eventi di E-Sports, sport elettronici con consolle, realizzati in collaborazione con il Team QLAS. Non solo sfide tra i più importanti giocatori italiani di Fifa, Formula 1 e Fortnite, ma anche e soprattutto un test, realizzato per la prima volta in assoluto, di una gara in Combinata tra E-Sport e Corsa (i concorrenti dovranno cimentarsi su 400 metri di corsa dopo aver raggiunto lo score in consolle): vincerà quindi chi impiegherà il minor tempo, frutto della somma delle due prove.