Atletica, infortunio per Tortu al Prefontain Classic

È in fase di accertamento l'infortunio occorso durante i 100 metri di Stanford, in cui Filippo Tortu si è piazzato settimo in una gara che potrebbe essere una finale mondiale. Il primatista italiano dei 100 metri ha sentito un indurimento all'inserzione alta del femorale sinistro. Di rientro in Italia martedì 2, il 21enne velocista delle Fiamme Gialle si sottoporrà agli accertamenti strumentali del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA