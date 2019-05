Al Golden Gala anche Genzebe Dibaba, primatista del mondo dei 1500

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra stella dell’atletica mondiale illuminerà lo stadio Olimpico di Roma, il 6 giugno, per il Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della. La grande novità dei 1500 metri nel taccuino del meeting director Luigi D’Onofrio è la primatista del mondo, argento olimpico a Rio de Janeiro e campionessa del mondo a Pechino nel 2015. Poche settimane prima del titolo iridato, l’etiope frantumò un record mondiale che resisteva da oltre vent’anni, con la cavalcata da 3:50.07 a Montecarlo in Diamond League.Terza di tre sorelle fenomenali (Ejegayehu e Tirunesh) a Roma la 28enne regina del mezzofondo vanta già un successo in carriera nei 5000 metri ed è attesa in una sfida che promette spettacolo contro la campionessa europea: una rivincita del confronto che ha acceso la finale dei Mondiali indoor della scorsa stagione a Birmingham, vinta proprio da Dibaba davanti alla scozzese. La platea di primo piano vede anche la presenza del bronzo olimpico Jenny Simpson (Stati Uniti) che a Roma su questa distanza ha trionfato quattro anni fa. Completano il cast le altre etiopi, la marocchina, la keniana