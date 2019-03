Europei, l'Italia comincia male: Jacobs fuori dalla finale del salto

Parte male per l'Italia la prima giornat degli Europei di atletica indoor a Glasgow. Marcell Jacobs, accreditato della terza misura tra gli iscritti e che quindi sognava il podio, mette in fila tre nulli e chiude la qualificazione privo di una misura valida, fuori dalla finale. La delusione è accentuata dallo score necessario per accedere al turno delle medaglie: un modesto 7,64. La gara si sviluppa nell'arco di poco più di 45 minuti. Al via, una defezione imprtante: quella dell'albanese Izmir Smajlaj, campione europeo a Belgrado 2017, che non si presenta in pedana. Jacobs apre con un nullo nel primo tentativo, come il favorito, il greco Tentoglou. A guidare appaiati, con 7,86, il polacco Jaszczuk e l'ucraino Nykyforov. Nella seconda prova l'azzurro commette ancora un nullo, finendo schiacciato nell'angolo dell'ultima, e unica, possibilità ancora a disposizione per centrare la promozione. Ci vorrebbe un guizzo, ma la luce di Jacobs si spegne definitivamente: la bandiera rossa si alza per lui anche nell'ultima prova. Lo stacco è ampiamente di sicurezza ma il salto che ne risulta è troppo

