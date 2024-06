Atletica, Europei di Roma: Yeman Crippa oro, Pietro Riva argento nella mezza maratona

È un bellissimo buongiorno per l'atletica italiana, che vola sulle ali dell'entusiasmo. Arriva una favolosa doppietta a Roma nella mezza maratona (specialità all'esordio nella rassegna): Yeman Crippa è il nuovo campione d'Europa. Il ragazzo trentino, già d'oro due anni fa a Monaco di Baviera ma sui 10.000 metri, taglia il traguardo dello Stadio Olimpico per primo in 1h01:03 davanti al compagno di squadra Pietro Riva (1h01:04), che si prende l'argento proprio negli ultimi metri.

E grazie al sesto posto di Pasquale Selvarolo, la Nazionale tricolore si prende anche l'oro a squadre.

Grazie a queste tre medaglie, che si vanno a sommare alle dieci precedenti conquistate nei primi due giorni, l'Italia raggiunge quota 13 (7 ori), record di tutti i tempi. Non era mai successo nelle 25 edizioni precedenti degli Europei, infatti, che riuscissimo ad agguantare così tanti podi. Superato il precedente di Spalato 1990. A Roma 2024, l'Italia è già a 7 ori, 5 argenti e un bronzo.

Crippa show

L'azione decisiva di Yeman Crippa (Fiamme Oro) arriva intorno al 17esimo chilometro. In quel momento, il forcing dell'azzurro sgretola il gruppetto davanti. Rimangono in quattro: Crippa, Riva e i due tedeschi Amanal Petros e Samuel Fitwi. Ma nell'ultimo chilometro non ce n'è per nessuno: Yeman parte e se ne va. Prova a resistere il tedesco Petros, che però salta in aria e viene beffato da Pietro Riva, che regala un'altra doppietta all'Italia dopo quelle nella 20 km di marcia femminile di venerdì e quella di sabato sera nei 100 metri maschili.

«Ero veramente tanto emozionato di correre in casa e di fare la mezza maratona - racconta Crippa -. Aver riconfermato l'oro di Monaco è stato tosto, sono contento di averla portata a casa. Ho avuto un po' di fastidio al fianco durante la gara, ma poi è andato via. Fino ad appena prima di entrare allo stadio ero ancora sotto pressione, poi quando ho fatto il tunnel e sono entrato, mi sono sentito a mio agio e mi sono goduto gli ultimi duecento metri».

Le dichiarazioni di Pietro Riva

Felice dell'argento europeo Pietro Riva (Fiamme Oro Padova), 27enne piemontese di Alba, che in zona mista racconta: «Siamo stati bravi, che dire. Gli atleti delle altre specialità ci spingono a fare meglio. Possiamo crescere come mezzofondo. Dopo Yeman in effetti facciamo fatica in pista nelle gare lunghe come 5.000 e 10.000. Sono contento della gestione di questa gara. I miei migliori risultati sono sui 10.000. Oggi era molto umido, anche se non c'era il sole. Eravamo già zuppi dopo riscaldamento. Il tedesco? L'ho capito che l'avrei superato quando siamo entrati nello stadio. Ho detto ora o mai più. Arrivo dalla pista e non dalla strada. Sto crescendo».

La grande bellezza

Che Italia fantastica abbiamo visto e continuiamo a vedere in queste giornate romane. Meravigliosa. Come i monumenti "toccati" sul tracciato durante i 21 km. Dall'Altare della Patria a piazza Navona, da Castel Sant'Angelo a piazza San Pietro, per poi risalire il Lungotevere e giungere all'Olimpico. Tanta gente a bordo strada a tifare gli atleti italiani e quelli stranieri. All'arrivo, il boato del pubblico di casa ha accolto gli eroi azzurri.