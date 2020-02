Fidal, il generale Parrinello candidato per la presidenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra i candidati alla presidenza della Fidal c'è anche il generale della Guardia di Finanza, Vincenzo Parrinello, 62 anni, catanese, da sempre uomo di sport. Parrinello sarà il candidato del Movimento "Insieme per l'atleticA". «Con profonda riconoscenza e personale soddisfazione prendo atto che il Movimento "Insieme per l'atletica" ha individuato e designato nella mia persona il proprio candidato presidente alla Fidal per il prossimo quadriennio. Ringrazio di cuore gli amici che mi hanno dato fiducia e, contemporaneamente, la responsabilità di rappresentarli. Ed è proprio questa fiducia che mi onora, mi responsabilizza e soprattutto mi impegna ad andare avanti, senza se e senza ma!», spiega, in una nota.«Con spirito di servizio, quindi, mi metto a disposizione degli amici e di quanti altri vorranno unirsi a noi per il bene dell'atletica italiana tutta», aggiunge, a proposito della propria candidatura alla guida della Federatletica.