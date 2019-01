Atlatica, meeting indoor di Hustopece: Trost pronta al debutto

L'azzurra Alessia Trost debutta sabato 26 gennaio, alle 17, nel tradizionale meeting indoor di Hustopece dedicato al salto in alto. La 25enne delle Fiamme Gialle, bronzo ai Mondiali in sala di Birmingham, riparte dalla Repubblica Ceca dopo le tre settimane trascorse con il suo tecnico Marco Tamberi in Sudafrica, a Potchefstroom, per andare alla ricerca di indicazioni utili in vista del primo obiettivo stagionale, gli Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo) il cui standard di iscrizione è fissato a quota 1,90. L'arena in Moravia, con la consueta musica che accompagna i salti e il pubblico a ridosso degli atleti, accoglie anche il ritorno internazionale dell'altra finalista olimpica di Rio 2016 Desirèe Rossit (Fiamme Oro) che domenica scorsa ha aperto la propria stagione con la misura di 1,81 a Bergamo. Il parterre di avversarie è di assoluta qualità, a partire da due ucraine: Kateryna Tabashnyk, salita a 1,98 il 22 dicembre a Minsk, e la fenomenale primatista mondiale allieve Yaroslava Mahuchikh (2001) che nella capitale bielorussa a fine anno si è arrampicata fino a 1,96. Per la Trost è il primo appuntamento nei classici meeting invernali: la sua stagione farà tappa anche a Trinec (Repubblica Ceca) martedì 29 gennaio, a Banska Bystrica (Slovacchia) sabato 9 febbraio e ad Ancona per gli Assoluti indoor venerdì 15 febbraio, prima della rassegna continentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA